Vatikan’ın kadın danışma kuruluna Türk gazeteci

Esma Çakır / Roma, 7 Mart () - Vatikan Kültür Bakanlığı, yaptıkları çalışmalara bir kadın bakışı getirmek için çeşitli ülkelerden 37 kadının görev aldığı bir danışma kurulu oluşturdu. Bu kurulda yer alan isimlerden biri de, yıllardır İtalya’da yaşayan Türk Gazeteci ve Yazar Yasemin Taşkın oldu.

Taşkın bu girişimi, “Vatikan gibi erkek egemenliğinin olduğu bir dünyada kadınlara görüş alanı açılması çok önemli bir adım” diye değerlendirdi.

Dünya genelinde 1 milyar 300 milyon inananı bulunan Katoliklerin yönetim merkezi Vatikan’da, 8 Mart Kadınlar Günü öncesi önemli bir adım atıldı.

Kültür, sanat ve edebiyat alanında çok sayıda etkinliğe imza atan Vatikan Kültür Bakanı Kardinal Gianfranco Ravasi, çalışmalarında kendilerine fikir verecek uluslararası bir kadın danışma kurulunu hayata geçirdi.

2015 yılında tohumları atılan ve alanlarında başarılı sanat, siyaset, ekonomi, bilim, spor, diplomasi, akademi, medya ve teknoloji dünyası ile entelektüellerden oluşan farklı din ve kültürlere mensup kadınlardan oluşan kurulun kamuoyuna tanıtımı, Kadınlar Günü öncesine denk getirildi.

Vatikan’daki basın toplantısında konuşan Kardinal Ravasi, bakanlığında bu düzeyde görev yapan hiç kadın bulunmadığını anlatarak, bunun, Tanrı’nın kadın ve erkek olarak iki ayrı cins yaratmış olması gerçeğiyle uyuşmadığına dikkat çekti.

Kardinal Ravasi, kadınların bakanlığına yeniş bir bakış açısı getireceğini de dile getirdi.

Ravasi ayrıca, bu girişimlerinin ardında Papa Francesco’nun “bakanlıklarda daha fazla kadına görev verilsin” yaklaşımının yattığını da ekledi.

Polonyalı Yazar Joseph Conrad’ın bir kitabındaki karakterlerden birinin “Kadın olmak çok zor, çünkü erkeklerle uğraşmayı bilmeyi gerektirir” dediğini hatırlatarak, “Ben ise, pederlerle uğraşmayı bilmenin daha zor olduğunu söylüyorum” dedi.

Orhan Pamuk hayranı kardinal davet etti

Kadınlar Kurulu’nun tek Türk üyesi Yasemin Taşkın ’ya yaptığı açıklamada, Kardinal Gianfranco Ravasi’nin, ilk kez mesleklerinde önemli başarılar elde etmiş kadınlardan oluşan bir danışma kurulu kurduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“İçinden geçtiğimiz tarihi ve kritik dönem göz önüne alındığında, özellikle Vatikan gibi din ve erkeklerin egemen olduğu dünyada farklı ülkeler, kültür, din ve mesleklerden kadınların görüş ve düşüncelerine alan açılması, böyle bir platform oluşturulması çok anlamlı ve önemli bir adım. Hem Vatikan Kültür Bakanlığı'nın hem de uluslararası kültür faaliyetlerinde danışma kurulu, önemli insiyatiflerle kadın, gençlik, dinlerarası diyalog ve daha pek çok konuda kuşkusuz etkin olacak ve yakınlaşmayı sağlayacaktır.”

Vatikan Kültür Bakanı Kardinal Gianfranco Ravasi’yi mesleği gereği yıllardır tanıdığını anlatan Taşkın, son olarak 1,5 yıl kadar önce Orhan Pamuk’la birlikte kendisini ziyarete gittiğini söyleyerek, “Kültür dünyasında çok önemli bir isim olan Kardinal Ravasi, bu görüşme sırasında bana kuracakları danışma kurulunda yer almamı teklif etti. Bu çok hoşuma gitti ve çok isteyerek bunu kabul ettim. İlk kez hayata geçirilen böyle bir kurula Türkiye’den bir kadın olarak alınmam beni onurlandırdı” diye konuştu.

Taşkın, Ravasi’nin, Orhan Pamuk’un yazarlığını çok sevdiğini ve kitaplarını da okuduğunu ekledi.

“Türkiye’den bir kadın olarak kurula alınmam onur verici”

İtalyan meslektaşı Marco Ansaldo ile birlikte “Papa’yı öldürün, Papa 2. Jean Paul’e saldırının ardındaki gerçek” adlı kitabı da kaleme almış olan Taşkın, sözlerine şöyle devam etti:

“Kuruldaki kadınların hepsi mesleğinde başarılı ve isim yapmış kişiler. Burada Türkiye için ben ne yapabilirim, sorusu sorulabilir. Vatikan’ın imkânları oldukça geniş. Özellikle Kardinal Ravasi çok açık görüşlü bir insan. Dolayısıyla bizim götüreceğimiz projelere çok açıklar.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerle yapılacak ortak bir projede ben severek köprü olabilirim. Proje konusu olabilecek şeyler; kadınlar, gençlik sorunları, dinlerarası diyalog, kültür ve spor. Dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak bu konularda projeler üreteceğiz.”

Projenin koordinatörlerinden Roma’daki La Sapienza Üniversitesi ve Vatikan’a bağlı Gregoryan Üniversitesi’nde görevli İranlı Müslüman ilahiyatçı Doç Dr. Shahrazad Houshmand ise, bu kurulda görev almasının, “Vatikan’daki köklü bir değişiklik” olarak niteledi.

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