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Uzmanlar: Çin'deki gemi kazası çevre felaketine yol açabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () - Uzmanlara göre, Doğu Çin Denizi'nde dün bir nakliye gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen kaza bir çevre felaketine dönüşebilir. Uzmanlar, Doğu Çin Denizi'nde dün bir nakliye gemisi ve tanker...

Uzmanlar: Çin'deki gemi kazası çevre felaketine yol açabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 8 Ocak () - Uzmanlara göre, Doğu Çin Denizi'nde dün bir nakliye gemisi ve tankerin çarpışmasıyla meydana gelen kaza bir çevre felaketine dönüşebilir.
Uzmanlar, Doğu Çin Denizi'nde dün bir nakliye gemisi ve tanker arasında gerçekleşen gemi kazası sırasında denize dökülen 136 bin ton petrolün büyük bir çevre felaketine yol açabileceğini düşünüyor.
Çalışmalara devam edilirken, tankerin taşıdığı hafif bir tür petrolün, ham petrolden daha zararlı olduğunu söyleyen JTD Enerji Servisleri görevlisi John Driscoll, "Kondens petrolün ham petrole göre buharlaşıp havaya karışması çok daha olası. Kondens petrol kokusuz ve renksiz olduğundan yayılmasını engellemek ve temizliğini sağlamak çok daha zor" dedi.
Kazanın gerçekleşmesinin ardından Çin ve Güney Kore yetkilileri, kaza sırasında kaybolan 32 kişi için arama kurtarma çalışmalarına başlattı.
Petrolün deniz yüzeyinde üzerinde hızla yayılması sebebiyle çalışmaların aksadığını söyleyen Çinli yetkililer, kaza sırasında büyük hasar alan Sanchi isimli tankerin patlama ihtimali olduğunu ve patlamanın gerçekleşmesi durumunda olayın bir çevre felaketine dönüşebileceğine dikkat çektiler.
Sanchi tankeri mürettebatından 32 kişi uluslararası arama kurtarma çalışmalarına rağmen hala bulunamadı.
Kaza gerçekleşemeden önce Panama'da kayıtlı olarak görünmesine rağmen İranlı bir şirkete ait olan Sanchi tankeri, taşıdığı 136 bin ton petrolle Güney Kore'ye gidiyordu. Kayıp 32 mürettebat için başlatılan uluslararası arama kurtarma çalışmalarına ayrıca ABD Donanması da bir hava aracı gönderdi. (Fotoğraflı)

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