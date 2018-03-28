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Uzaya giden astronotun DNA’sı dönüşte ikiziyle uyuşmadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) astronot olarak görev yapan Scott Kelly’nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra DNA’sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya...

Uzaya giden astronotun DNA’sı dönüşte ikiziyle uyuşmadı

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Uluslararası Uzay ve Havacılık Dairesi’nde (NASA) astronot olarak görev yapan Scott Kelly’nin uzayda bir yıl süre geçirdikten sonra DNA’sının ikiz kardeşi Mark Kelly ile artık uyuşmadığı ortaya çıktı.
NASA, 2014 yılında başlattığı “Twin Study (İkiz Araştırması)” programına son birkaç yıldır katılan ikiz Kelly kardeşlerden bir yıllığına uzay giden Scott Kelly ve aynı süre içerisinde dünyada kalan Mark Kelly’nin bir yıl boyunca hayati değerlerini, saç, vücut sıvıları, deri hücreleri gibi birçok değerlerini inceledi.
Bir yıl uzayda kaldıktan sonra dünyaya dönen Scott Kelly’nin değerlerinde farklılık gözlemleyen araştırmacılar uzatılmış telomer gibi çoğu değerlerinin dünyaya döndükten sonra normale döndüğünü vurgularken, dönmesinin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen Scott Kelly’nin DNA’sının değişmediğini ortaya çıkardı.
NASA Kelly kardeşler üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın, uzaya gönderilen astronotlarda oluşabilecek değişimler kapsamında üç yıllık Mars görevine katkı sağlayacağını açıkladı.

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