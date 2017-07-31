Ürdün’de töresel cinayetlerde ‘ağır tahrik’ artık hafifletici neden sayılmayacak

Ersin Arslan / Stockholm, 31 Temmuz () – Ürdün’de töresel şiddet ve cinayet suçlarında mahkemelerce hafifletici neden olarak kullanılan ‘ağır tahrik’ gerekçesi ceza yasalarından kaldırılıyor.

Ürdün parlamentosunun alt kanadında ceza yasalarında yapılan değişiklikle, bundan sonra mahkemelerin maddeyi kullanarak namus davası sanıklarına verilen cezalarda indirime gitmesi önlenmiş olacak.

Ürdün basınında çıkan haberlere göre şimdiye kadar töresel şiddet veye cinayet sanıkları işledikleri suçlardan altı ay gibi hafif hapis cezalarıyla kurtulabiliyorlardı.

Yasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadında da oylanarak kabul edilmesi gerekiyor.

Ancak tecavüz sanıklarının mağdurlarıyla evlenmeleri durumunda hapis cezasından kurtulmalarına olanak sağlayan yasa maddesinin de değişikliği için yapılması beklenen oylama ertelendi. Oylamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

Tunus’ta geçtiğimiz hafta içinde yürürlükten kaldırılan benzer yasa hala Irak, Küveyt, Suriye ve Lübnan gibi ülkelerde yürürlükte.

Kadına karşı töresel şiddet ve cinayet olaylarının yaygın olduğu Ürdün’de kadın ve insan hakları örgütleri uzun zamandır yasanın değişmesi için mücadele ediyorlardı.