Ürdün Havayolları’nın Trump'a nazire yapan reklamı beğeni topladı

Ersin Arslan / Stockholm, 8 Şubat () – Ürdün Kraliyet Havayolları’nın Twitter hesabından yayınladığı, Trump’ın ABD’ye giriş yasağı kararnamesini ima eden reklam kampanyası büyük ilgi topladı.

Kampanya Twitter’da binlerce ‘beğeni’ alırken, birçok kez de 'retweet'lendi.

Ürdün Havayolları’nın reklamında, 'yasaklı yolculuklar' anlamına gelen ‘‘Ban Voyage’’ başlığındaki ‘ban’ kelimesinin ‘a’ harfi ‘o’ yapılarak, Fransızca’da 'iyi yolculuklar' anlamına gelen ‘Bon Voyage’ haline dönüştürüldü. Başlığın altında ise ‘‘Hazır izin verilmişken, ABD’ye Ürdün Kraliyet Havayolları ile uçun’’ sloganı kullanıldı.

Ürdün Kraliyet Havayolları daha önce ABD Başkanlık seçimleri kampanyasının sürdüğü sonbahar aylarındaki reklam kampanyasında da, ‘‘Onun kazanma ihtimaline karşı, hala fırsatınız varken ABD’ye uçun’’ sloganını kullanmıştı.

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