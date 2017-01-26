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Ünlü yönetmen, 'ABD'yi batıran başkan' konulu distopya filmi çekecek

Amerikalı ünlü yönetmen Michael Bay, 'Trumpvari' bir başkanın ABD'yi batırma hikayesini anlatacak bir film yapacağını açıkladı.

Ünlü yönetmen, 'ABD'yi batıran başkan' konulu distopya filmi çekecek

 Amerikalı ünlü yönetmen Michael Bay, 'Trumpvari' bir başkanın ABD'yi batırma hikayesini anlatacak bir film yapacağını açıkladı.
Transformers, Pearl Harbour, The Rock, Bad Boys ve Armageddon gibi filmleriyle tanınan Amerikalı yönetmen Michael Bay, çekeceği film için 'Küçük Amerika' isminin haklarını Universal firmasına satın aldırdı.

Gerçekte var olmayan, tasarlanmış ideal toplum düzeni sunan 'ütopya' türü eserlerin zıddını olan 'distopya'; edebiyat ve sinema sanatlarında karanlık, gerici, ağır bürokratik çarkları olan totaliter rejimleri, adaletin, bireysel özgürlüklerin ve insan haklarının olmadığı düzenleri ve diktatörleri anlatıyor.
ABD batacak, halk Çin'e sığınacak
The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre Bay'in çekeceği film "bilim-kurgu" türünden çok, "bilim-komedi" olacak.
Michael Bay'in filmi, Donald Trump'a benzer bir ABD başkanı tarafından ekonomisi mahvedilen ve iflas eden Amerikalıların Çin'e iltica ettiği bir dünyada geçecek. Independent gazetesinin aktardığına göre filmin ana karakteri, Çinli bir milyarder tarafından kiralanan eski bir ABD özel kuvvetler üyesi. Mülteci olarak Çin'e sığınan Amerikan halkının yaşadığı gettolara sızan bu asker, Çinli milyarderin kızını kurtarma görevini üstlenecek.

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