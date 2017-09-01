Ünlü futbolcu Wayne Rooney tutuklandı

İngiliz futbolcu Wayne Rooney (31) İngiltere Cheshire'daki 6 milyon Euroluk evinin yakınında alkollü araç kullanmaktan tutuklandı. İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı Rooney, semtteki polis merkezinde tutuluyor. Mirror’da yer alan habere göre Perşembe akşamı polis tarafından araç kullanırken durdurulan sporcu, alkollü olarak araba kullandığı gerekçesiyle polis tarafından tutuklandı.İngiltere için 119 maçta 53 gol atan yıldız futbolcu, geçen hafta futbola veda edip emekliliğini ilan etmişti.