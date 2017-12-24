UNCHR'den Avustralya hükümetine tepki

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Aralık () - UNCHR Avustralya'nın yaklaşık üç bin sığınmacıyı Papua Yeni Gine ve Nauru'daki "açık deniz işlem" merkezlerine göndermesinin doğru olmadığını ve hükümetin daha kalıcı bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Avustralya'nın 3.172 sığınmacıyı Papua Yeni Gine ve Nauru'ya transfer etmesine tepki gösterdi.

ABD ve Avustralya arasında 2013 yılında karşılıklı imzalanan sığınmacı anlaşmasıyla, UNCHR 2016 yılında yaklaşık 1200 sığınmacıyı "açık deniz işlem" merkezlerinden ABD'ye yönlendirmiş fakat kalan 500 kişinin yerleştirilmesiyle ilgili bir karara varamamıştı.

UNCHR, Avustralya'da kalan kişilerin halen sığınmacı durumlarına karar verilmesi gerektiğini belirtirken, Avustralya hükümetinin yaklaşık üç bin kişiyi sığınmacı barındırabilecek yeterlilikte olmayan Papua Yeni Gine ve Nauru'ya transfer etmesinin doğru bir karar olmadığını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Milletler Sarayı'nda konuşan UNCHR sözcüsü Cécile Pouilly, Avustralya hükümetinin daha kalıcı çözümler bulması gerektiğini söyledi. Konuşmasında Pouilly, 22 Kasım'da zorla Avustralya'dan çıkarılan sığınmacıların kendi ülkelerinde maruz kaldığı şiddet ve işkencenin ardından yaşadıkları travmaya dikkat çekerek, Avustralya hükümeti yetkililerini uzun süreli ve güvenli bir çözüm bulmaya davet etti. (Fotoğraflı)