Uluslararası Oyuncak Fuarı Almanya'da kapılarını ziyaretçilere açtı
TÜRKİYE’DEN 52 FİRMA YER ALDI
Türkiye'den bu yıl fuara 52 firma katıldı. Başkonsolos Serdar Deniz Türk firmalarını tek tek gezip ilgililerden bilgi aldı ve onlara başarılar diledi.
2 ŞUBAT’A KADAR AÇIK KALACAK
Fuar 2 Şubat'a kadar sürecek. Fuarda, 68 ülkeden 2 bin 203’ünü yabancıların oluşturduğu 2 bin 886 firma yer aldı. Bir milyonun üstünde oyuncağın sergilendiği fuarı 132 ülkeden 70 bin iş insanı ziyaret ediyor.
FUARDA VİRÜS ÖNLEMLERİ ALINDI
Fuarda koronavirüse karşı da önlemler alındı. Çin’den gelen ziyaretçiler fuarı maskeyle dolaşırken, tuvaletlerde, salon geçişlerinde, restoranlarda toplamda 70 dezenfeksiyon kutusu bulunduruldu. Koronavirüsünden etkilenen Çin'in Wuhan kentinden gelmesi beklenen katılımcıların ziyaretlerini iptal ettiği belirtildi.
Fuara katılan Egem Grup Genel Müdürü Levent Çelik ve DolU Toy Factory Kurumsal Satış müdürü Talha Dolu, Türk firmalarına ilginin yoğun olması nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdiler.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016