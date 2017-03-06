Uluslararası enerji konferansı IHS CERAWeek bugün başlıyor

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 6 Mart () - Dünyanın en büyük enerji konferanslarından IHS CERAWeek 2017, ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bugün başlıyor.

Konferansa, bu yıl, petrol ve doğalgaz üreticisi ülkelerin bakanlarının yanı sıra, uluslararası enerji kurumların yetkilileri ve enerji şirketlerinin yöneticileri katılacak.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, OPEC Genel Sekreteri Muammed Barkindo ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih’in katılacağı konferansa, ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üye ülkelerinden bakanlar da yer alacak.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak’ın da konuşmasının beklendiği konferansta, Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı Suhail Mohamed Al Mazrouei ve Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile ABD’nin önemli enerji şirketlerinden ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips’in Üst Yöneticileri (CEO) katılımcılar arasında yerini alacak.

10 Mart’a kadar sürecek konferansta, OPEC ve Rusya’nın petrol üretimlerini sınırlama kararının küresel petrol piyasasına ve ham petrol fiyatlarına etkisi ele alınacak, ayrıca yeni ABD hükümetinin enerji politikalarının piyasa ve şirketlere etkisinin tartışılması bekleniyor.

Uzmanlar, OPEC ve Rusya’nın petrol üretimlerini sınırlama kararının petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturarak, ABD’li petrol şirketlerinin üretim kapasitelerini artıracağına inanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkede “enerji devrimi” başlatmak için sektördeki regülasyonları azaltma vaadine işaret eden uzmanlar, Amerikalı enerji şirketlerinin konferansta daha olumlu bir bakış açısı taşıyacağını ifade ediyor.