Uluslararası Adalet Divanında Rusya aleyhindeki dava başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın görülmesine başlandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada tarafların dinlenilmesine geçildiği belirtildi.

Mahkemenin dört gün boyunca tarafları dinleyeceği kaydedilen açıklamada, Ukrayna tarafının delillerini bugün ve 8 Mart’ta, Rusya’nın ise kendi delillerini yarın ve 9 Mart’ta mahkemeye sunacağı ifade edildi.