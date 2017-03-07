Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları Antalya'da bir araya geldi
Türk, ABD ve Rusya Genelkurmay...
Hollande’dan Rusya uyarısı
Hollande’dan Rusya uyarısı
HDP Milletvekili Alican Önlü duruşma izlerken gözaltına alındı
HDP'li vekile duruşma izlerken gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya: Ben istersem gelirim dünyayı ayağa kaldırırım
Önüme gelirse idam kararını hemen...

Uluslararası Adalet Divanında Rusya aleyhindeki dava başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın görülmesine başlandığı bildirildi. Ukrayna...

Uluslararası Adalet Divanında Rusya aleyhindeki dava başladı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 7 Mart () – Ukrayna’nın Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı davanın görülmesine başlandığı bildirildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmesi ve Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Rusya’ya karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davada tarafların dinlenilmesine geçildiği belirtildi.

Mahkemenin dört gün boyunca tarafları dinleyeceği kaydedilen açıklamada, Ukrayna tarafının delillerini bugün ve 8 Mart’ta, Rusya’nın ise kendi delillerini yarın ve 9 Mart’ta mahkemeye sunacağı ifade edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.