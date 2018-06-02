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Ukraynalı turist sayısı ilk dört ayda yüzde 17 arttı: Hedef 1.5 milyon kişi 

Sonat Kerem / Kiev, 2 Haziran () - Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı ilk dört ayda yüzde 17 arttı. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye’yi...

Ukraynalı turist sayısı ilk dört ayda yüzde 17 arttı: Hedef 1.5 milyon kişi 

Sonat Kerem / Kiev, 2 Haziran () - Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turist sayısı ilk dört ayda yüzde 17 arttı.
Türkiye Cumhuriyeti Kiev Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye’yi ziyaret eden Ukraynalı turistlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.08 artarak 186 bin 89 kişiye yükseldi.
Yaz turizm sezonunun başlangıcı olarak kabul edilen Nisan ayında Türkiye’ye giden Ukraynalı turist sayısı yüzde 20.5 artışla 76 bin 849 kişiye ulaştı.
Kiev Kültür ve Tanıtma Müşaviri Berat Yıldız, 2018 yılının tamamında Ukraynalı turist sayısının 2017’ye göre yüzde 15 artarak 1.5 milyon kişiye yükselmesinin beklendiğini açıkladı.
Ocak-Nisan 2018 döneminde Türkiye’deki tüm turistik mekanlara Ukraynalı turist akışında artış oldu. Bu dönemde İstanbul’a giden Ukraynalı turistlerin sayısı geçen yılın ilk dört ayına göre yüzde 15.1 artarak 109 bin 918’e yükseldi.
Antalya Havaaalanı ise, 2018 yılının ilk beş ayına ilişkin turizm verilerini açıkladı. Bu dönemde Antalya’yı ziyaret eden Ukraynalı turistlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 155 bin 722 kişi olarak hesaplandığı bildirildi.

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