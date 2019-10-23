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Ukraynalı siyasetçi: Türkiye, NATO’da çatlağa neden olmamalı
Ukrayna’nın eski İstanbul Başkonsolosu ve Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bohdan Yaremenko, Türkiye’nin bir taraftan kendisini savunma hakkının olduğunu, fakat diğer taraftan, Türkiye’nin faaliyetlerinin NATO’da...
DIŞ HABERLER 23.10.2019, 09:50
Ukrayna’nın eski İstanbul Başkonsolosu ve Ukrayna Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bohdan Yaremenko, Türkiye’nin bir taraftan kendisini savunma hakkının olduğunu, fakat diğer taraftan, Türkiye’nin faaliyetlerinin NATO’da çatlağa neden olmaması gerektiğini söyledi.
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak ’ya açıklamada bulunan Yaremenko, “Bir taraftan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisini savunma ve bu çerçevede tehlikeyi her türlü yöntemle savuşturma hakkının olduğunu düşünüyorum. Fakat diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti yine kendi vatandaşlarını düşünerek, insan haklarına saygı gösterdiği gerçeği konusunda şüphe oluşmasına yol açmamalı ve yine kendi faaliyetleriyle, NATO’nun birliğini bozmamalı ve eğer NATO’nun sorumlu bir üyesi ise, bu tür faaliyetlerden uzak durmalı. Bu nedenle, şu anda Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında, özellikle bazı Kürt silahlı gruplarına (PYD/PKK) karşı girişilen operasyon, NATO’da ve ABD’de, jeopolitik açıdan çok büyük kaygılara neden olmaktadır ve biz, Türkiye’nin, hem çok sayıda insani kayba uğrama riski nedeniyle, hem de NATO ve ABD’den gelebilecek tepkilerden ötürü, bu konuda son derece temkinli davranmasını isteriz” diye konuştu.
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili olarak ’ya açıklamada bulunan Yaremenko, “Bir taraftan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisini savunma ve bu çerçevede tehlikeyi her türlü yöntemle savuşturma hakkının olduğunu düşünüyorum. Fakat diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti yine kendi vatandaşlarını düşünerek, insan haklarına saygı gösterdiği gerçeği konusunda şüphe oluşmasına yol açmamalı ve yine kendi faaliyetleriyle, NATO’nun birliğini bozmamalı ve eğer NATO’nun sorumlu bir üyesi ise, bu tür faaliyetlerden uzak durmalı. Bu nedenle, şu anda Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında, özellikle bazı Kürt silahlı gruplarına (PYD/PKK) karşı girişilen operasyon, NATO’da ve ABD’de, jeopolitik açıdan çok büyük kaygılara neden olmaktadır ve biz, Türkiye’nin, hem çok sayıda insani kayba uğrama riski nedeniyle, hem de NATO ve ABD’den gelebilecek tepkilerden ötürü, bu konuda son derece temkinli davranmasını isteriz” diye konuştu.
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