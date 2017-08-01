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Ukraynalı "kahraman" pilota Rusya'dan resmi davet

Sonat Kerem / Kiev, 1 Ağustos () - İstanbul’daki şiddetli doludan zarar gören uçağı piste indirmeyi başararak büyük bir faiciayı önleyen Atlasglobal Hava Yolları’nın Ukraynalı kaptan pilotu Aleksandr Akopov’a Rusya’dan davet geldi. Ukrayna...

Ukraynalı "kahraman" pilota Rusya'dan resmi davet

Sonat Kerem / Kiev, 1 Ağustos () - İstanbul’daki şiddetli doludan zarar gören uçağı piste indirmeyi başararak büyük bir faiciayı önleyen Atlasglobal Hava Yolları’nın Ukraynalı kaptan pilotu Aleksandr Akopov’a Rusya’dan davet geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul’da büyük bir faciayı önleyen pilot Akopov’u telefonla arayarak teşekkür etmiş ve Akapov’a “cesaret nişanı” takdim edeceğini açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, “Rusya’ya sempati duyduğu” gerekçesiyle bazı Ukraynalı internet kullanıcılarının hedefi olan pilotu Rusya’ya davet etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’da doludan zarar gören uçağı kahramanca indirmeyi başaran, Türk şirketi Atlasglobal’in Ukraynalı pilotu Aleksandr Akopov, Rusya’ya sempati duyduğu gerekçesiyle internette ağır eleştirilere maruz kaldı. Aleksandr, sizin yaptığınızın politikayla ilgisi yok. Gösterdiğiniz profesyonellikten dolayı teşekkür ederiz. Eğer vatanınızda sizi eleştirmeye devam ederlerse, ülkemizde sizi görmekten her zaman için mutlu oluruz” denildi.
Ukraynalı pilotun, Facebook hesabında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile olan benzerliğini gösteren montaj fotoğraflar nedeniyle Ukraynalı internet kullanıcıları tarafından eleştirildiği belirtiliyor.
Eleştirilere cevap veren pilot, söz konusu fotoğrafı, Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar başlamadan yerleştirdiğini söyleyerek, “ayrılıkçı” olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

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