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Ukraynalı büyükelçi: Türkiye'yi kaybedemeyiz

Deniz Berktay / Kiev, 21 Aralık, () - Türkiye'deki görevi bu Ağustos ayında sona eren ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye ve Kafkasya'dan sorumlu merkez büyükelçisi olarak görevlendirilen Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi...

Ukraynalı büyükelçi: Türkiye'yi kaybedemeyiz

Deniz Berktay / Kiev, 21 Aralık, () - Türkiye'deki görevi bu Ağustos ayında sona eren ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye ve Kafkasya'dan sorumlu merkez büyükelçisi olarak görevlendirilen Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Sergey Korsunskiy, Türkiye-Rusya yakınlaşmasına rağmen Ukrayna'nın Türkiye'yle iyi ilişkileri sürdürmesinin şart olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın önde gelen gazetelerinden Den gazetesine değerlendirmelerde bulunan Sergey Korsunskiy, Ankara'da önceki gün Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili yorumlarını aktardı. Rusya'nın Ortadoğu politikasına ve Türk-Rus ilişkilerine değinen Korsunskiy, bu terör saldırısının, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmaya yetmeyeceğini ifade etti.

"Türkiye bize büyük destek verdi"

Türkiye'nin son dönemlerde yeniden Rusya'yla yakınlaşma sürecine girdiğine de değinen Korsunskiy, buna rağmen Ukrayna'nın Türkiye'yi kaybetmemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye'nin Rusya'yla yakınlaşmasına rağmen Rusya'nın iki buçuk yıl önce ele geçirdiği Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'ndaki insan hakları ihlalleri konusuyla Türkiye'nin yakından ilgilendiğini belirten Büyükelçi Korsunskiy, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler güvenlik Konseyi'ndeki oylamada da, Ukrayna'ya çok büyük destek verdiğini kaydetti. Türkiye'nin Ukrayna'yla hem ticari ortak hem de siyasi ortak olduğunu kaydeden Korsunskiy, Rusya'nın Türkiye'yle ikili ilişkilerinin gelişmesi konusunda son aylarda ilan ettiği pek çok hususun şimdilik kağıt üzerinde kaldığını, bu nedenle Ukrayna'nın, soğukkanlılığını kaybetmeden gelimeleri budikkatle izlemesi ve pragmatik davranmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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