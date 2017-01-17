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Ukraynalı Bakan: İşgal altındaki toprakları bu yıl kurtaracağız

Deniz Berktay / Kiev, 17 Ocak ()  - Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde olan Donbas bölgesinde kontrolü sağlayacaklarını söyledi. Avakov yaptığı...

Ukraynalı Bakan: İşgal altındaki toprakları bu yıl kurtaracağız

Deniz Berktay / Kiev, 17 Ocak ()  - Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Ukrayna'nın doğusunda bulunan ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların denetiminde olan Donbas bölgesinde kontrolü sağlayacaklarını söyledi.

Avakov yaptığı açıklamada, Ukrayna güvenlik güçlerinin bu yıl Donbas bölgesinde, daha sonraki bir aşamada ise, Kırım'da kontrolü ele geçireceklerini ifade etti. İlk aşamada Rusya-Ukrayna sınırında kontrolün sağlanmasının hedeflendiğini belirten Avakov, bu görevi Ukrayna polisinin, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafız Birliği'nin ve Ukrayna Sınır Güvenlik birimlerinin yerine getireceğini dile getirdi.

Ukrayna İşgal Altındaki Topraklar Bakan Yardımcısı Georgiy Tuka da, önceki gün yaptığı açıklamada, Rusya'nın uluslararası toplumun baskılarına daha fazla dayanamayarak bu yılın sonuna doğru Donbas'taki ayrılıkçılara desteğini büyük ölçüde çekmek zorunda kalacağını, böylelikle Ukrayna güvenlik güçlerinin bu yılın sonbaharına doğru bölgeyi kontrol altına alabileceklerini söylemişti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014 yılının ilkbahar aylarından bu yana devam eden çatışmalarda, şimdiye dek asker ve sivil 10 binden fazla insan hayatını kaybetti.

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