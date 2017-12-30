Ukrayna’da rehine krizi
Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı. Emniyet müdürü Oleh Bekh’in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını. Bekh, Rus...
30 Aralık 2017 Cumartesi 18:06
Kiev’de silahlı bir saldırgan, postanede 11 kişiyi rehin aldı. Emniyet müdürü Oleh Bekh’in açıklamasına göre Kiev metro istasyonunun yakınlarında bulunan bir posta ofisinde dokuz yetişkin ve iki çocuğun rehin alındığını. Bekh, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “şu anda anladığımız herhangi bir talep yok, bir şey talep etmedi bu noktada onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz” dedi. Posta ofisine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Saldırganın üzerinde patlayıcı madde taşıdığından da şüpheleniliyor.
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