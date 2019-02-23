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Ukrayna’da minibüs geçerken mayın patladı: 2 ölü, 3 yaralı

Sonat KEREM, KİEV, ()  - Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bir yolcu minibüsünün yoldan geçtiği sırada mayın infilak etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı açıklandı. Ukrayna Birleşik...

Ukrayna’da minibüs geçerken mayın patladı: 2 ölü, 3 yaralı

Sonat KEREM, KİEV, ()  - Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde bir yolcu minibüsünün yoldan geçtiği sırada mayın infilak etti. Patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Birleşik Güçler Operasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre patlama, Donetsk ilinin Olenivka kasabasında, ayrılıkçıların kontrolündeki bölgede meydana geldi.

Rusya yanlısı milislerin kimlik kontrol noktasına 50 metre mesafede yolcu minibüsünün mayının üzerinden geçmesi sonucu yaşanan patlamada iki kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların, Ukrayna'nın kontrolünde olan bölgeden emekli maaşlarını aldıktan sonra, ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne geri dönen siviller oldukları belirtildi.

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın mayın patlamaları sonucu en fazla can kaybı yaşanan ülke olduğunu açıklamıştı.

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