Ukrayna’da II. Dünya savaşı zaferinin simgesine para cezası

Sonat KEREM, KİEV, 17 Mayıs ()- Ukrayna, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun onayladığı Rusya karşıtı yaptırımlar kapsamında, Rusya’da Nazi Amanyası’na karşı kazanılan zaferin simgesi olarak kabul edilen “Aziz George Kurdelesi”ni de yasakladı.

Rusya’da ve eski Sovyet coğrafyasındaki bazı ülkelerde çok popüler olan turuncu siyah kurdeleler, Nazi Almanyası’na karşı zafer kazanan Sovyet askerlerine “minnettarlık işareti” olarak kabul ediliyor. Aziz George Kurdelesi, zamanla faşizme ve aşırı milliyetçiliğe karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

Ukrayna’da yeni yasa, bu kurdeleyi taşıyanların 850-2 bin 550 grivna (115-340 TL) arasında para cezasına çarptırılmalarını öngörüyor.

“Georgiy Kurdelesi” olarak adlandırılan bu turuncu siyah kurdeleler, İkinci Dünya Savaşı’nda savaşan askerlerin kişisel kahramanlıklarını simgeliyor. İlk kez 9 Mayıs 2005 tarihinde Rus RİA Novosti Ajansı ve “Gençlik Derneği” adlı öğrenci derneği öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde, her yıl 9 Mayıs Zafer Bayramı’nda, eski Sovyet halklarının Büyük Anayurt Savaşı olarak adlandırdıkları II. Dünya Savaşı’nı anmak ve genç kuşaklara zaferin değerlerini aşılamak için halk bu kurdeleleri takıyor.

Neden “Georgiy Kurdelesi”?

Çariçe II. Yekaterina’nın 1768-1774 Rus-Türk Savaşı sırasında başlattığı ve Ekim Devrimi’ne kadar Rusya’da askeri kahramanlara verilmesi bir gelenek olan “Kutsal Georgiy Nişanı”nı temsil eden “Georgiy Kurdelesi”, ismini M.S 301 yılında İmparator Diocletianus tarafından öldürülen ve Hristiyan dininde kutsal sayılan çilekeş Georgiy’den alıyor.

Ekim Devrimi sonrası adı Muhafız Kurdelesi (Gvardeyskaya Lentoçka) olarak değiştirilen kurdele, 1992 yılında tekrar eski adını aldı.

Neden turuncu siyah?

Kurdeledeki turuncu renk ateşi, siyah renk ise dumanı simgeliyor.