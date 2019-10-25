Ukrayna’da 10 ayda 2 bin Türk vatandaşı ülkeye alınmadı

Ukrayna, sene başından bu yana 2 binden fazla Türk vatandaşının çeşitli nedenlerle ülkeye girişine izin vermedi.

’nın sorularını yanıtlayan Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Basın Sözcüsü Andriy Demçenko, bu yılın ilk 10 ayında Ukrayna’yı yaklaşık 230 bin Türk vatandaşının ziyaret ettiğini söyledi. Aynı dönemde 2 binden fazla Türk vatandaşının ise farklı nedenlerden ötürü ülkeye girişlerine izin verilmediğini belirten Ukraynalı yetkili, “Türkiye ile Ukrayna stratejik iş birliği halindeki ülkeler. Sınır Güvenlik Servisi olarak biz de Türkiye’yi önemli bir partner olarak görüyoruz. Türk vatandaşlarına karşı hiçbir önyargımız yok. Ama Ukrayna sınırını geçmenin belirli kuralları var. Sınır güvenliğini sağlamak durumundayız” dedi.

Demçenko, Ukrayna’ya alınmayan Türk vatandaşlarının çoğunun, ülkeye geliş amaçlarını ve hangi adreste kalacaklarını deklare edemediklerini söyledi. Ukraynalı yetkili, geçersiz ya da sahte pasaport ibraz eden, daha önce ülkede yasal kalış süresini geçiren ve Kırım ile ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna topraklarını yasa dışı yoldan ziyaret eden Türk vatandaşlarının da Ukrayna’ya girişlerine izin verilmediğini kaydetti.

Demçenko ayrıca, ilk 10 ayda sahte pasaportla Ukrayna’ya giriş yapmaya çalışan 80 Türk vatandaşının yakalandığı bilgisini paylaştı.

AB’YE KAÇAK GİTMEK İSTEYEN 200’DEN FAZLA TÜRK YAKALANDI

Ukrayna’ya yasal yollarla gelip, kaçak yoldan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitme girişiminde bulunan Türk vatandaşlarının sayısında ciddi artış olduğunu belirten Demçenko, “Sene başından bu yana Ukrayna üzerinden AB’ye yasa dışı gitmeye çalışan 200’den fazla Türk vatandaşı yakalandı. Geçen yılın tamamında ise 140 Türk vatandaşı bu nedenle gözaltına alınmıştı” dedi.

10 AYDA 1300 TÜRK VATANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Ukraynalı yetkili, sene başından bu yana Ukrayna yasalarını ihlal eden 1300 Türk vatandaşının gözaltına alındığını, bu kişilerin çoğunun ülkede yasal kalış sürelerini geçiren vatandaşlar olduğunu söyledi.

UKRAYNALI SINIR GÖREVLİLERİNE TÜRKÇE KURSU

Öte yandan, Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Sergiy Deyneko ile bir araya geldiği toplantıda, bazı Türk vatandaşlarının Ukrayna’ya girişlerde yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik önerilerde bulundu.

Güldere, Türk vatandaşları ile Ukrayna sınır görevlileri arasında iletişim sorunundan kaynaklanan anlaşmazlıkların giderilmesi amacıyla, Türkiye Büyükelçiliği olarak Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi görevlilerine Türkçe dil kursu desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

İki ülke arasında yolcu trafiğinin giderek artmasının bazı riskleri beraberinde getirdiğini söyleyen Büyükelçi, Ukrayna sınır kapılarında ülkeye girişlerine izin verilmeyen Türk vatandaşlarına karşı nazik davranılması konusundaki temennisini dile getirdi. Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi Başkanı Deyneko ise, sınır kapılarında Türk vatandaşlarına yöneltilen soruların listesinin Türkiye tarafı ile ortak belirlenmesini teklif etti.

Türkiye ile Ukrayna arasında çipli kimlikle seyahat döneminin başladığı 1 Haziran 2017 tarihinden bu yana yaklaşık 50 bin Ukrayna ve 36 bin Türk vatandaşı bu uygulamadan faydalanarak birbirlerinin ülkesini ziyaret etti.