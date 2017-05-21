Ukrayna'ya kimlikle seyahat birkaç haftaya başlayacak

Sonat Kerem, Kiev, 21 Mayıs ()- Ukrayna ile Türkiye arasında pasaportsuz seyahat uygulamasının önümüzdeki haftalarda başlamasının beklendiği açıklandı.

Ukrayna Devlet Göçmen Servisi Başkanı Maksim Sokolyuk, Ukrayna ile Türkiye arasında yeni kimlik kartlarıyla pasaportsuz seyahat döneminin bir iki hafta içinde başlamasının beklendiğini duyurdu.

Ukraynalı yetkili, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye, Ukrayna ile çipli kimlik kartlarıyla karşılıklı pasaportsuz seyahat uygulamasını 20 Mayıs tarihinde onayladı. Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi tarihi bekliyoruz. Bir iki hafta içinde uygulamanın başlayacağını düşünüyorum” dedi.

Ukrayna, söz konusu uygulamayı 17 Mayıs tarihinde onaylamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Vatandaşların Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma, 14 Mart 2017 tarihinde Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sıbiga tarafından imzalanmıştı.