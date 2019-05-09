Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Türk balıkçı teknesine el koydu. Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Odessa iline doğru hareket eden Türk bandıralı üç balıkçı...

Ukrayna, üç Türk balıkçı teknesine el koydu 

Sonat KEREM, KİEV, () - Ukrayna, kara sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Türk balıkçı teknesine el koydu.

Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, Odessa iline doğru hareket eden Türk bandıralı üç balıkçı teknesinin Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermedikleri, bu nedenle gözaltına alındıkları belirtildi.

Balıkçı teknelerinin, yeni sahiplerine teslim edilmek üzere Odessa Limanı’na götürüldüklerinin, Türk gemi kaptanlarının İngilizce bilmemeleri nedeniyle Ukrayna sınır polisinin çağrısına cevap vermediklerinin belirlendiği kaydedildi.

Gözaltına alınan Türk denizcilerin sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle idari cezaya çarptırıldıkları belirtildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328