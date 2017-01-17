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Ukrayna, Rusya’yı mahkemeye verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Ukrayna, Devlet Başkanı Petr Poroşenko’nun talimatıyla Rusya aleyhine Lahey’de bulunan BM Uluslararası Mahkemesi’nde dava açtı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan...

Ukrayna, Rusya’yı mahkemeye verdi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ocak () - Ukrayna, Devlet Başkanı Petr Poroşenko’nun talimatıyla Rusya aleyhine Lahey’de bulunan BM Uluslararası Mahkemesi’nde dava açtı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna’ya karşı yasadışı agresif tavırlar sergilediği sürede terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanıyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Moskova terörün finanse edilmesi ve ırk ayrımıyla mücadele kurallarını ihlal etti. Ayrıca, Ukrayna BM Uluslararası Mahkemesi’nden davanın görüleceği süre içerisinde insan haklarının ihlal edilmesinin önüne geçmek amacıyla Rusya’ya karşı gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.”

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