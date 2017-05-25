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Ukrayna, Rusya'ya tren seferlerini durduruyor

Ukrayna’nın, Rusya ile arasında uçak seferlerini durdurmasının ardından demir yolu ulaşımına da tamamen son vermeye hazırlandığı belirtiliyor.

Ukrayna, Rusya'ya tren seferlerini durduruyor

Ukrayna’nın, Rusya ile arasında uçak seferlerini durdurmasının ardından demir yolu ulaşımına da tamamen son vermeye hazırlandığı belirtiliyor.

Rus Kommersant gazetesinin Kiev’den kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Rusya ile arasında demir yolu yolcu taşımacılığını 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren sonlandıracağı öne sürüldü.
Kararının gerekçesinin, Rusya Demir Yolları’nın, Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbass bölgesinden Rusya’ya treni seferlerini sürdürerek, “Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi” gösterildi.

Konuyla ilgili henüz Ukrayna ve Rusya tarafından resmi açıklama gelmedi.
Ukrayna, Rusya’ya yönelik son yaptırımlarında bu ülkeye yük treni seferlerini yasaklamıştı.
Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların ardından, Rusya ile Ukrayna arasında uçak seferleri 2015 yılında karşılıklı olarak durdurulmuştu.

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