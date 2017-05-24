Ukrayna, Rus sitelerine alternatif sosyal paylaşım ağı kuruyor 

Sonat Kerem / Kiev, 24 Mayıs ()- Ukrayna'da 20 milyona yakın kişinin kullandığı Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasaklanmasının ardından, yerli sosyal paylaşım ağı kurulması için harekete geçildi.

Ukrayna devleti, ülkedeki en popüler sosyal paylaşım siteleri olan Vkontakte.ru ile Odnoklassniki.ru’ya erişimi, “Rusya propagandası” yapıldığı gerekçesiyle yasaklamıştı.

Kanadalı yazılım şirketi StartupSoft, Ukrayna için, “Ukrainians” adında yerli sosyal paylaşım sitesi kurmayı teklif etti. Bu amaçla açılan www.ukrainians.co sitesinde şu ana kadar 70 bine yakın kişi öneriye destek verdi.

“Ukrainians” sitesinin kurucusu Aleksandra Strumçinskaya, “İlk 50 bin takipçi hedefine ulaştık. Bu demek oluyor ki, Ukrayna’nın sosyal paylaşım sitesinin yapımına başlıyoruz” dedi.

Sitenin dört ay içinde faaliyete girmesinin planlandığı açıklandı.

Ukrayna, Rus sosyal paylaşım sitelerinin yanı sıra arama motoru Yandex’e de erişim yasağı getirmişti.