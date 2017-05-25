Ukrayna Parlamentosundan, milletvekillerine kılık kıyafet uyarısı

Sonat Kerem / Kiev, 25 Mayıs () - Ukrayna Parlamentosu, milletvekillerini kılık kıyafet konusunda uyardı.

Ukrinform ajansının haberine göre, Ukrayna Parlamentosu’nın girişine asılan yazıda, milletvekillerinden giydikleri kıyafetlere özen göstermeleri istendi.

“Parlamentonun maskeli balo ve plaj olmadığı” hatırlatılılan yazıda, “Parlamentoya girerken, uluslararası ofis ve iş yaşamı giyim kodlarına uyulmasını rica ediyoruz” denildi.

“Ciddi, temiz, ölçülü, zarif, bakımlı” kıyafetler giyilmesi konusunda uyarıda bulunulan genelgede, gece ve maskeli balo kıyafetleri, spor giysiler, derin dekolteli elbiseler, plaj giysileri ve ayakkabıları ile parlamentoya girilmemesi istendi.