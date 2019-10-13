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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kiev Büyükelçisini bakanlığa davet etti
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarda yasa dışı olarak seçilen siyasetçilerle bir araya gelmesi ile ilgili bilgiler endişe...
DIŞ HABERLER 13.10.2019, 16:39
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarda yasa dışı olarak seçilen siyasetçilerle bir araya gelmesi ile ilgili bilgiler endişe verici. Ukrayna söz konusu görüşmeyle ilgili Türkiye’ye protesto notasını göndermiştir. Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığa çağrıldı” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna’nın bu açıklamayı daha önce Rus parlamentosu alt kanadı Duma’ya seçilen Kırımlı Ruslan Balbek ve eski savcı Natalya Poklonskaya’nın İstanbul’da düzenlenen 3. Parlamento Başkanları Konferansı’na katıldığı bilgisi üzerine yaptığı öğrenildi.
Ukrayna Kırım’ı ilhak eden Rusya tarafından yapılan seçimleri yasadışı olarak kabul ediyor. Kırım’da seçimlere katılarak milletvekili seçilen kişilerin adaylıkları ve unvanları da yasadışı olarak tanımlanıyor.
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