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Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko hakkında soruşturma açıldı

Sonat KEREM, KİEV, () -  Ukrayna Başsavcılığı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında soruşturma başlattı. Kiev Bölge İdare Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu şüphesiyle...

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko hakkında soruşturma açıldı

Sonat KEREM, KİEV, () -  Ukrayna Başsavcılığı, Devlet Başkanı Petro Poroşenko hakkında soruşturma başlattı.
Kiev Bölge İdare Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Poroşenko hakkında yargıya müdahalede bulunduğu şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.
Açıklamada Poroşenko’nun, 2016 yılında devlet kontrolüne geçen ülkenin en büyük bankası Privatbank ile ilgili yürütülen dava sürecinde hakimlere baskı uyguladığı iddiasının incelendiği belirtildi.
Ukayna’da devlet, ülkenin en zengin isimlerinden İgor Kolomoyskiy’nin sahibi olduğu Privatbank’a 2016 yılında el koymuştu.
Ülkenin yeni devlet başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy ile bağlantılı olduğu iddia edilen Kolomoyskiy, geçen ay Privatbank'a 2 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.
Zelenskiy’nin önümüzdeki haftalarda yapılacak yemin töreninde devlet başkanlığı görevini Poroşenko’dan devralması bekleniyor.

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