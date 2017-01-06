Ukrayna'dan vatandaşlarına uyarı

Ukrayna devleti, vatandaşlarını Türkiye’de yaşanabilecek olası saldırılara karşı uyardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Müdürü Vasiliy Kiriliç, katıldığı televizyon yayınında, “Türkiye’de bulunan veya bu ülkeyi ziyaret etmeyi planlayan Ukrayna vatandaşlarına, güvenlik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatıyorum” dedi.

Ukraynalı diplomat, “Çok ciddi gereklilik olmadıkça ulaşım terminallerinde, havaalanlarında, limanlarda, tren garlarında, otogarlarda uzun süre kalmamalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye’de büyük alışveriş ve eğlence merkezleri ile gece kulüplerine ziyaretlerin sınırlanması da önemli. Ülke ve bulunulan şehirle ilgili gelişmelerin takip edilmesi, güvenlik güçleri ile yerel yöneticilerin yasal talimatları ile tavsiyelerinin yerine getirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.