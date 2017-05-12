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Ukrayna'dan Rusya karşıtı son hamle: 2018 Dünya Kupası'na TV boykotu

Sonat KEREM, KİEV, 12 Mayıs ()- Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerilim farklı alanlara sıçramaya devam ediyor. Ukrayna’nın en yüksek reytingli TV kanallarından “Ukraina”, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Futbol Şampiyonası’nı...

Ukrayna'dan Rusya karşıtı son hamle: 2018 Dünya Kupası'na TV boykotu

Sonat KEREM, KİEV, 12 Mayıs ()- Rusya ile Ukrayna arasındaki siyasi gerilim farklı alanlara sıçramaya devam ediyor. Ukrayna’nın en yüksek reytingli TV kanallarından “Ukraina”, Rusya’da düzenlenecek 2018 Dünya Futbol Şampiyonası’nı ekranlara getirmeme kararı aldı.

“Ukraina” kanalının Genel Müdürü Zurab Alasaniya, “Kanalımız, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası’nı naklen ekranlara getirmeyecek. ‘Ukraina’, Moskova’nın propagandasını kabul etmiyor” açıklamasını yaptı. Ülke basınına açıklamada bulunan Ukraynalı medya yöneticisi, “FIFA ile naklen yayın anlaşması yapıldı, ancak bundan vazgeçilecek. Rusya’da spor da dövüş sanatı olarak kullanılıyor” dedi.

Kanalın FIFA’dan naklen yayın hakkını yaklaşık 6 milyon dolara satın aldığını ve bu kararın ardından zarara uğrayacağını belirten Alasaniya, “Evet, anlaşmadan vazgeçmek kazançlı değil, ancak paradan çok daha değerli olan şeyler var. Ukrayna şampiyonaya katılsa bile, kararımızdan dönmeyeceğiz” diye konuştu. Ukrayna’da 2018 Dünya Şampiyonası’nın yayın hakları için FIFA ile görüşen başka televizyon kanallarının olduğunu belirten Alasaniya, “Ancak bunların isimlerini veremem” dedi.

2018 Dünya Futbol Şampiyonası Rusya’da 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. 2017 Eurovision Şarkı Yarışması’na ev sahipliği yapan Ukrayna, Rusya’nın adayının ülkeye girişini de yasaklamıştı.

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