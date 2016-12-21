Ukrayna'da yılbaşı ateşkesi

Deniz Berktay / Kiev, 21 Aralık, () - Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde yaklaşmakta olan yılbaşı nedeniyle ateşkes uygulanması kararı alındı.

Doğu Ukrayna'daki silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te toplanan Temas Grubu üyelerinden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi (AGİT) Marti Saydik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Temas Grubu (Rusya, Ukrayna ve AGİT) üyeleri ile ayrılıkçıların temsilcilerinin, yılbaşı tatillerinin yaklaşması nedeniyle ateşkes kararı aldıklarını söyledi. Saydik, ateşkes kararının, 24 Aralık sabahı yerel saatle 00.00'da yürürlüğe gireceğini ifade etti. AGİT Özel Temsilcisi Saydik, Temas Grubu'nun bundan sonraki toplantısının yılbaşından sonra, 16 Ocak'ta gerçekleştirileceğini dile getirdi.