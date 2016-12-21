Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Ukrayna'da yılbaşı ateşkesi

Deniz Berktay / Kiev, 21 Aralık, () - Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde yaklaşmakta olan yılbaşı nedeniyle ateşkes uygulanması kararı alındı. Doğu Ukrayna'daki...

Ukrayna'da yılbaşı ateşkesi

Deniz Berktay / Kiev, 21 Aralık, () - Ukrayna'nın doğusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplarla çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde yaklaşmakta olan yılbaşı nedeniyle ateşkes uygulanması kararı alındı.

Doğu Ukrayna'daki silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Belarus'un başkenti Minsk'te toplanan Temas Grubu üyelerinden, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Özel Temsilcisi (AGİT) Marti Saydik konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Temas Grubu (Rusya, Ukrayna ve AGİT) üyeleri ile ayrılıkçıların temsilcilerinin, yılbaşı tatillerinin yaklaşması nedeniyle ateşkes kararı aldıklarını söyledi. Saydik, ateşkes kararının, 24 Aralık sabahı yerel saatle 00.00'da yürürlüğe gireceğini ifade etti. AGİT Özel Temsilcisi Saydik, Temas Grubu'nun bundan sonraki toplantısının yılbaşından sonra, 16 Ocak'ta gerçekleştirileceğini dile getirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55