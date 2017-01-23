Ukrayna'da yeni tasarı: Ukraynacaya saygısızlık yapana üç yıl hapis

Ukrayna’da devletin Ukrayna kültürünü ve dilini yaygınlaştırma adımları sürüyor. Sovyet simgelerin ve Rus filmlerin yasaklandığı ülkede, Ukrayna dilinin kullanımını sağlamaya yönelik yeni yasaklar, sınırlamalar ve cezalar gündemde. “Her Ukrayna vatandaşı, vatandaşlık dili olarak Ukraynacayı bilmek zorunda” maddesinin yer aldığı tasarıda, çocuk yuvaları ve ilköğretim kurumlarında Ukraynacanın yanında azınlık dilleriyle de paralel eğitim yapılabileceği, ancak yüksek öğretim kurumlarında yalnızca Ukraynaca eğitimin zorunlu olduğu belirtiliyor. Ukrayna vatandaşlığına geçmek isteyen yabancıların, daha önce orta seviyede Ukraynaca bilmeleri yeterli olurken, bundan böyle kurulacak özel bir komisyonun bu konuyla ilgilenmesi ve vatandaşlık almak isteyen kişilerin Ukraynaca sınavına girerek sertifika almaları zorunluluğu getirilmesi öneriliyor. Resmi oturumlarda milletvekillerinin yalnızca Ukraynaca veya Ukraynaca tercüman aracılığıyla konuşmasının zorunlu olması teklif edilen tasarıda, bilimsel çalışmaların da Ukraynaca dışında AB ülkelerinin resmi dillerinde yayımlanabilmesi önerisi sunuluyor. Tasarı yasalaşırsa, Ukrayna’da sinemalarda orijinal dilinde, Ukraynaca altyazılı olarak gösterilen filmlerin sayısı, bir ay boyunca gösterimi yapılan filmlerin yüzde 10’unu geçemeyecek. Radyo ve televizyon programlarında Ukraynaca dışında başka dilde konuşan katılımcıların söylediklerinin Ukraynacaya çevrilmesi zorunlu olacak. Farklı dillerdeki programların süresi, ulusal kanallarda günlük yayınların yüzde 10’unu, yerel yayınlarda yüzde 20’sini geçemeyecek. Kitapçılarda satılan kitapların en az yüzde 50’sinin Ukraynaca olması, farklı dillerde yayımlanan süreli yayınların Ukraynaca baskılarının tirajlarının, toplam tirajların en az yüzde 50’sini oluşturması gerekecek. Dergi ve gazeteler Ukraynaca dışında AB ülkelerinin resmi dillerinde yayımlanabilecek. Yasa tasarısının hazırlayıcıları, Ukraynacanın kullanımına yönelik hükümet bünyesinde özel bir denetleme organı oluşturulmasını, bu konudaki ihlallerle ilgili para cezalarının getirilmesini, Ukrayna diline karşı “saygısızlık” yapan kişilerin ise üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilmelerini teklif ediyor. Resmi dilin Ukraynaca olduğu Ukrayna’da halkın önemli bölümünün ana dili Rusça.