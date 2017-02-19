“Ukrayna'da yeni bir ihtilal olabilir”

Deniz Berktay – Kiev, 19 Şubat () - Ukrayna Dış İstihbarat Teşkilatı eski Başkanı Nikolay Malomuj, Ukrayna'da toplumda iktidara yönelik tepkilerin yoğunlaştığını, toplumdaki genel gerilim durumunun bundan üç yıl önce gerçekleşen ihtilalin öncesindeki durumu andırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu, yolsuzluklarla etkin şekilde mücadele etmeye çağırdı. Malomuj, Ukrayna'da “Apostrof” adlı yayın organına verdiği demeçte, Ukrayna'da yolsuzlukların hala yaygın olduğuna değinerek, pek çok kişinin bu nedenle Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu etkisiz kalmakla suçladığını ifade etti. Ukrayna'da bundan üç yıl önce ihtilali gerçekleştirmiş olan milliyetçi çevrelerin son zamanlarda yoğun şekilde prostestolara giriştiğine işaret eden Malomuj, Cumhurbaşkanı Poroşenko'nun bu şartlar altında milliyetçi çevrelerden “saklanmak” yerine onlarla diyaloğa girmesi gerektiğini söyledi. Poroşenko'nun hiç bir şekilde bu tür protesto gösterilerini güç kullanarak bastırmaya kalkışmaması gerektiğini söyleyen Malomuj, aksi takdirde olayların yeni bir ihtilale yol açabileceğini dile getirdi.