Ukrayna'da Türk şirketinin üstlendiği metro projesine 300 milyon euro kredi

Ukrayna’nın Dnipro kentinde Limak İnşaat’ın üstlendiği metro inşaatına Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile Avrupa Yatırım Bankası’nın toplam 300 milyon euro kredi sağlayacağı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Sözcülüğü’nden yapılan açıklamaya göre Ukrayna hükumeti ile EBRD ve Avrupa Yatırım Bankası arasında, Dnipro kentinde iki yeni metro istasyonu inşası projesi için kredi anlaşması imzalandı. Her iki bankanın da projeye 152 milyon euro kredi desteğinde bulunacağı belirtildi. Metro inşaatına kısa süre içinde başlanacağını ve projenin en geç dört yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, “Bu proje savaş ve Rusya’nın saldırılarının yaşandığı şartlarda yapılıyor. Bu, ekonomik büyüme ve adem-i merkeziyetçilik süreci sayesinde mümkün oldu. Dnipro’daki metro inşaatı, AB ile işbirliğimizin sembolü” dedi. Dnipro kentinde 1981 yılında inşa edilmeye başlanan metronun , 7,82 kilometre ve altı istasyondan oluşan ilk bölümü 1995 yılında faaliyete girmişti. Limat İnşaat’ın, Ukrayna’nın Dnipro şehrinde ihale bedeli 224 milyon euro olan metro kontratı imzaladığı açıklanmıştı.