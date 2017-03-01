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Ukrayna'da Türk bankası "en temiz bankalar" arasında

Sonat Kerem / Kiev, 1 Mart () - Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk bankası Credit Europe Bank, ülkenin "en temiz" bankalarından biri seçildi. Ukrayna’da bankacılık ve finans sektörünün saygın haber ajanslarından Financial Club’ın,...

Ukrayna'da Türk bankası "en temiz bankalar" arasında

Sonat Kerem / Kiev, 1 Mart () - Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk bankası Credit Europe Bank, ülkenin "en temiz" bankalarından biri seçildi.
Ukrayna’da bankacılık ve finans sektörünün saygın haber ajanslarından Financial Club’ın, ülkede faaliyet gösteren bankaları mercek altına alarak çeşitli kategorilerde değerlendirmeye tabi tuttuğu araştırmasının sonuçları belli oldu.
Financial Club’ın Ukrayna bankacılık sektörüne dair yaptığı bağımsız değerlendirmenin sonuçları, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Legal Banking Forum”da açıklandı.
“En Temiz Banka” kategorisinde 2015 yılından bu yana ilk 10’daki yerini koruyan Credit Europe Bank, bu sene de 98 banka arasında yedinci sırada yer aldı.
Araştırmaya göre Ukrayna’da Credit Europe Bank’ın kredi portföyünde birinci grup kredilerin oranı yüzde 66,2 seviyesinde.
Ukrayna’da “En Temiz Bankalar” listesinde ilk 10’daki bankalar şöye sıralanıyor: Deutsche Bank, Citibank, A-bank, Forward Bank, IdeaBank, Credit Agricole Bank, Credit Europe Bank, KredoBank, Clearing Bank, Tascombank.
Diğer yandan Ukrayna’da kurumsal bankacılıkta Ukrgasbank, perakende bankacılıkta Alfa-Bank yılın bankası seçilirken, Raiffeisen Bank Aval “en çok kâr eden”, Privatbank ise “en dinamik" banka oldu.

 

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