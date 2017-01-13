Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM'deki kavgada burnu kırılan vekili Erdoğan evinde ziyaret etti
AKP'li Şahin, burnunu kıran CHP'linin...
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden gidecek
Öğrencilerin kar izni, ysömestri tatilinden...
İşte; Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı...
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest bırakılsın
Bahçeli şaşırttı: Ahmet Türk serbest...

Ukrayna'da sökülen dev Lenin heykeli satışa çıkarılıyor

Sovyetler Birliği ve komünizm simgelerinden arındırılan Ukrayna’da, Zaporoje kentinde kısa süre önce sökülen dev Lenin heykelinin satışa çıkarılması gündemde. Ukrayna’nın Zaporoje kentinde, ülkenin en büyük Lenin heykeli 17 Mart...

Ukrayna'da sökülen dev Lenin heykeli satışa çıkarılıyor
Sovyetler Birliği ve komünizm simgelerinden arındırılan Ukrayna’da, Zaporoje kentinde kısa süre önce sökülen dev Lenin heykelinin satışa çıkarılması gündemde. Ukrayna’nın Zaporoje kentinde, ülkenin en büyük Lenin heykeli 17 Mart 2016 tarihinde yerinden sökülmüştü. Zaporoje Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 20 ton ağırlığında, 20 metre yüksekliğindeki bronz Lenin heykelinin satışa çıkarılacağı belirtildi. Heykelin muhafaza edilmesinin “ek masraf” yarattığı belirtilen açıklamada, satıştan elde edilecek gelir ile, “terörle mücadele kahramanı” heykelinin dikilmesinin gündemde olduğu kaydedildi. Ukrayna devleti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden, Rusya yanlısı bölgelerdeki milislerle girilen çatışmalara “terörle mücadele operasyonu” adını veriyor. Ukrayna’da Lenin heykelleri, Sovyet yıldızları, orak çekiç amblemleri gibi Sovyet simgeleri tarihe karışıyor. Başkent Kiev ve Harkov’un merkezlerindeki Lenin heykelleri, aşırı milliyetçi eylemciler tarafından yerle bir edilmişti. Ülkede çıkarılan yasa ile Sovyetler Birliği simgeleri yasaklanmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55