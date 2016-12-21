Ukrayna'da sinagoga saldırı

Deniz Berktay – Kiev () - Museviler'in Hasidilik kolunun merkezlerinden sayılan ve Museviler tarafından kutsal bir kent olarak kabul edilen Ukrayna'nın Çerkassi bölgesinin Uman kentinde bir sinagog, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların sinagoga girerek etrafa sprey boya püskürttükleri ve kesik bir domuz başı bıraktıkları bildiriliyor. Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, olayın öğrenilmesinin ardından, tatilini yarıda keserek, olayla ilgili inceleme başlattı. Lutsenko, Ukrayna'da Yahudi aleyhtarlığına ve dini düşmanlığa hoşgörü gösterilemeyeceğini ifade etti.