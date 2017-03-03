Ukrayna'da seks işçileri yasal çalışma hakkı için gösteri yaptı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de hayat kadınlığının yasal hale gelmesini talep eden seks işçileri protesto gösterisi yaptı.Kiev’in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı’nda toplanan seks işçileri, kendilerine karşı uygulanan cezaların kaldırılmasını ve hayat kadınlığının yasallaştırılmasını talep etti.Bazıları yüzlerini maske ve güneş gözlükleriyle kapatanan seks işçileri, Devlet Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu binasına yürüdü.Ukrayna’da bugün fuhuş yapan kişiler için asgari ücretin 5 ila 10 katı arasında para cezası öngörülüyor.Gösterinin organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Cezaların kaldırılması, hayat kadınlığının yasallaştırılması yönünde atılacak ilk adım. Hayat kadınlığı, tüm diğer işler gibi bir meslek. Birçok Avrupa ülkesinde bu sektör yasal” denildi.



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Gösteriden görüntüler