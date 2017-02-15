Deniz Berktay, Kiev, 15 Şubat () - Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Ukrayna'daki bütün savcıların uyuşturucu testien tabi tutulması talimatını verdi. Lutsenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporojye ilinde bir savcının uyuşturucu kullandığının tespit edildiğini, üstelik bu savcının sadece uyuşturucu kullanmakla kalmayıp mesai arkadaşlarını da uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiğini belirterek, söz konusu savcının tutuklandığını söyledi. Bu tür olayların meslek açısından utanç verici olduğunu söyleyen Lutsenko, bu nedenle Ukrayna'daki savcıların uyuşturucu bağımlılığı testinden geçeceklerini dile getirdi.
Ukrayna'da savcılar uyuşturucu testinden geçecek
Deniz Berktay, Kiev, 15 Şubat () - Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Ukrayna'daki bütün savcıların uyuşturucu testien tabi tutulması talimatını verdi. Lutsenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporojye ilinde bir savcının uyuşturucu...
15 Şubat 2017 Çarşamba 15:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.