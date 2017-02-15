Ukrayna'da savcılar uyuşturucu testinden geçecek

Deniz Berktay, Kiev, 15 Şubat () - Ukrayna Başsavcısı Yuriy Lutsenko, Ukrayna'daki bütün savcıların uyuşturucu testien tabi tutulması talimatını verdi. Lutsenko, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Zaporojye ilinde bir savcının uyuşturucu kullandığının tespit edildiğini, üstelik bu savcının sadece uyuşturucu kullanmakla kalmayıp mesai arkadaşlarını da uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiğini belirterek, söz konusu savcının tutuklandığını söyledi. Bu tür olayların meslek açısından utanç verici olduğunu söyleyen Lutsenko, bu nedenle Ukrayna'daki savcıların uyuşturucu bağımlılığı testinden geçeceklerini dile getirdi.