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Ukrayna'da radikal milliyetçiler polisle çatıştı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aşırı milliyetçi gruplar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kiev’in merkezindeki Gruşevskiy Caddesi’nde 19 Ocak 2014 tarihinde göstericilerle polis arasında başlayan kanlı çatışmaların...

Ukrayna'da radikal milliyetçiler polisle çatıştı
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aşırı milliyetçi gruplar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Kiev’in merkezindeki Gruşevskiy Caddesi’nde 19 Ocak 2014 tarihinde göstericilerle polis arasında başlayan kanlı çatışmaların yıl dönümünde toplanan radikal gruplar, yola benzin döküp, lastik yakmak istedi. Ukrayna Milliyetçilerinin Örgütü, Sağ Sektör ve Beyaz Çekiç adlı aşırı milliyetçi gruplara mensup eylemciler, olay yerine gelen polislerin üzerine taş, sopa ve torpil attı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle eylemciler ile polis arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Olayda yaralanan ve gözaltına alınan kimsenin olmadığı bildirildi. Kiev’de 19 Ocak 2014 tarihinde aynı yerde polis ve göstericiler arasında ilk ciddi çatışma yaşanmıştı. Daha sonra büyüyen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olaylar, Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in iktidarının devrilmesine yol açan ihtilalle sonlanmştı.

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