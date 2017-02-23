Ukrayna'da milletvekili kaçırıldı

Sonat Kerem / Kiev, 23 Şubat () - Ukrayna’da bir milletvekilinin kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Odessa Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun partisi Petro Poroşenko Bloğu millletvekillerinden Aleksey Gonçarenko'nun henüz bilinmeyen bir nedenle kaçırıldığı söylendi.

Gonçarenko, kısa süre önce Kiev’deki Almanya Büyükelçiliği’nin yanında Berlin Duvarı’nı simgeleyen duvara Almanca “Hayır” yazmasıyla gündeme gelmişti. Gonçarenko, yazdığı yazının, Almanya’nın Kiev Büyükelçisi Ernst Reichel’ın, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde, “işgalci Rusya birlikleri” varken de seçimlerin yapılabileceği yönündeki açıkalamasını protesto anlamına geldiği belirtilmişti.

Resmi makamlar henüz kaçırılma olayla ilgili ayrıntılı açıklama yapmadı.