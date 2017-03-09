Ukrayna'da madenciler greve gidiyor
Ukrayna’nın batısındaki Lviv ilinde kömür ocaklarında çalışan madenciler grev kararı aldı. Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikası Başkanı Mihail Volınets, sosyal medya hesabından, “Çervonograd ilçesinde madenciler bugün tüketicilere...
09 Mart 2017 Perşembe 10:01
Ukrayna’nın batısındaki Lviv ilinde kömür ocaklarında çalışan madenciler grev kararı aldı. Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikası Başkanı Mihail Volınets, sosyal medya hesabından, “Çervonograd ilçesinde madenciler bugün tüketicilere kömür yüklemeye son vererek, gösteri düzenleyecekler” açıklamasını yaptı. Madenciler, maaşlarının düzenli ödenmesi, kömür yüklemelerinden önce ön ödeme alınması, iş güvenliğinin artırılması gibi taleplerde bulunuyor. Lviv’de geçen hafta bir madende yaşanan metan gazı patlamasında sekiz madenci hayatını kaybetmişti.
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