Ukrayna'da maden faciası geliyorum demiş

Sonat Kerem / Kiev, 3 Mart () - Ukrayna’da dün yaşanan ve resmi açıklamaya göre sekiz madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının yankıları sürüyor. Ülkede bir gün yas ilan edilirken, kazayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentine 80 kilometre mesafedeki Gluhov köyünde “Stepnaya” adlı maden ocağında dün öğle saatlerinde meydana gelen metan gazı patlamasında resmi açıklamaya göre, madende bulunan 34 madencinin sekizi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı.

Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikası Başkanı Mihail Volınets, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Olayla ilgili bilgi veren Volınets, “550 metre derinlikte çok ciddi gaz birikmesi oluştu ve ardından metan gazı patlaması geldi. Ölenlerin çoğu genç delikanlılardı. Kazadan önce iki gün boyunca motorlar ve kablolar yandı. Patlama önceden öngörülebilirdi. Metan gazı oranı yüzde 4-16 seviyesine çıktığı için patlama oldu” dedi.

Ölen ve yaralanan madencilerin sık sık maaşlarında gecikme olduğu, en son ocak ayından kalan maaşlarını da alamadıkları belirtildi.

Valentin Zemlyanskiy adlı enerji uzmanı, 112 kanalına yaptığı değerlendirmede, kömür siparişlerinin artması sonucu üretimi en yüksek seviyeye çıkarma kararı alınmasının bu faciaya yol açtığını savundu.

Patlamanın olduğu maden ocağının bölgedeki en büyük maden olduğunu belirten Zemlyanskiy, “En tehlikeli maden ocağı buydu. Bunu herkes biliyordu ve yazıyordu. Patlama riski çok yüksekti. Bu durum dün ortaya çıkmadı” ifadelerinde bulundu.

Olayda hayatını kaybeden madencilerin en gencinin 18 yaşında olduğu açıklandı.

Olayla ilgili “yüksek tehlike içeren işlere yönelik güvenlik önlemlerinin ihlali” maddesinden dava açıldı.