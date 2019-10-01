banner314

banner325

Son Dakika

Ukrayna'da kumarhanelere yeşil ışık 

Sonat KEREM, Kiev, () –  Ukrayna'da kumarhanelerin yeniden yasallaştırılmasını öngören tasarı Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Öneri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den gelmişti. Ukrayna'da hükümet, kumarhanelerin yeniden yasal...

DIŞ HABERLER 01.10.2019, 09:54
Ukrayna'da kumarhanelere yeşil ışık 

Sonat KEREM, Kiev, () –  Ukrayna'da kumarhanelerin yeniden yasallaştırılmasını öngören tasarı Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Öneri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den gelmişti.

Ukrayna'da hükümet, kumarhanelerin yeniden yasal hale getirilmesi için harekete geçti. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin teklifinin ardından hazırlanılan ve Bakanlar Kurulu'nda onaylanan yasa tasarısı, kumarhanelerin yalnızca otellerin içinde açılmasına izin verilmesini öngörüyor.
Tasarıda, kumarhane lisanslarının sınırlı sayıda ve elektronik müzayede yoluyla verilmesi teklif ediliyor. Tasarı nihai olarak onaylanırsa, kumarhaneler 5 yıldızlı otellerde açılabilecek. En az 3 yıldızı olan otellerde ise kumar otomatları yerleştirilmesine izin verilecek.

Ukrayna’da kumarhaneler 2009 yılında yasaklanmıştı.

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:30
Güneş 06:54
Öğle 12:59
İkindi 16:16
Akşam 18:53
Yatsı 20:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2