Ukrayna'da kömür madeninde patlama: 13 işçinin cesedine ulaşıldı

Ukrayna () - Ukrayna'da bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonrası 13 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Madende başka işçilerin de olduğu; arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ukrayna'nın Luhansk Oblastının başkenti Luhansk şehrinde önceki gün meydana gelen ve metan gazının neden olduğu belirtilen patlama sonrası çıkarılan ceset sayısının 13'e çıktığı, göçük altında işçilerin bulunduğu belirtildi.

Yerel medya, iki gündür süren çalışmalarda 13 kişinin cesedine ulaşıldığını; patlama esnasında içeride 17 kişinin çalıştığının bilindiğini ve 4 işçiye ulaşılması için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Hala göçük altında olan işçilerin aileleri de maden ocağı önünde çalışmaları takip ederken; Acil Durum Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin ve göçükteki işçilerin ailelerine psikolojik destek verildiğini; patlamayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.