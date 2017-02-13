Deniz Berktay, Kiev, 13 Şubat () - Ukrayna'da, Rusya'nın üç yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın yanıbaşındaki Herson ilinin Çongar ilçesinde bulunan Kırım Tatar gönüllü müfrezesi ile Ukrayna askerleri arasında çıkan kavga sonrasında, Ukrayna askerlerinin, Kırım Tatar Müfrezesi'ne ait üsse el koydukları bildiriliyor. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Rıfat Çubarov, yaptığı açıklamada, dün gece yarısı Ukrayna Ordusu'na mensup askerlerin, Çongar'daki Kırım Tatar Müfrezesi'nin üssüne el koyduklarını ve buradaki Tatar gönüllülere karşı fiziksel şiddet kullanma girişiminde bulunduklarını söyledi. Bölgede Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafız Birliği görevlilerinin ve Ukrayna Güvenlik Teşkilatı yetkililerinin inceleme yaptıkları bildiriliyor.
Ukrayna'da Kırım Tatar Birliği'nin üssüne el kondu
Deniz Berktay, Kiev, 13 Şubat () - Ukrayna'da, Rusya'nın üç yıl önce ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın yanıbaşındaki Herson ilinin Çongar ilçesinde bulunan Kırım Tatar gönüllü müfrezesi ile Ukrayna askerleri arasında çıkan kavga...
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:21
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