Ukrayna'da gergin gösteriler

Deniz Berktay, Kiev, 19 Şubat () - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bundan üç yıl önce Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ve o zamanki Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya kaçmak zorunda kaldığı ihtilalin yıldönümü etkinliklerinde iktidara istifa çağrıları yapıldı. Ukraynalı yetkililer, gösterilere provokasyon karışma olasılığına dikkat çekiyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de başlayan ve dört gün sürecek olan anma etkinlikleri Kiev'in merkezindeki Bağımsızlık Meydanı'nda düzenleniyor. Üç yıl önceki ihtilalde militan kuvvet olarak rol oynayan, fakat ihtilalden sonra işbaşına gelen yönetimin beklentileri karşılamadığını savunarak iktidara tepki gösteren milliyetçi örgütlerin düzenlediği etkinliklerde iktidara istifa çağrıları yapılıyor. Gösterilerin düzenlendiği Bağımsızlık Meydanı dört gün boyunca trafiğe kapatılırken, bu bölgeye açılan bütün sokaklarda polis, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Etkinliklerde konuşmalar yapan milliyetçi örgütlerin liderleri, ihtilalin ardından düzenlenen seçimlerle iktidara gelenlerin ihtilalin beklentilerini karşılamadığını, ülkede yolsuzlukların yoğun şekilde sürdüğünü ifade ederek, olumsuzluklardan Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yu sorumlu tuttular. Son yıllarda ülkede varlıklı işadamları servetlerini arttırırken binlerce küçük çaplı işletmenin kapandığını, işsizliğin görülmemiş boyutlara ulaştığını söyleyen konuşmacılar, toplumun iktidarı denetleme imkanının kalmadığını söyleyerek, üç yıl önce gerçekleşen ihtilalin amacına ulaşamadığını ifade ettiler. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı'ndan (SBU) geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ihtilal nedeniyle yapılan gösterilerin provake edilme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunulmuştu.