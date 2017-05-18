Ukrayna'da eşcinsel yürüyüşüne saldırı

Sonat KEREM, KİEV, 18 Mayıs ()- Ukrayna’nın Harkov kentinde eşcinsel haklarını savunmak için yapılan bir gösteriye saldırıda bulunuldu.
Harkov’da düzenlenen LGBTi (lezbiyen, gay, biseksüel, trans, interseks) yürüyüşüne yüzleri maskeli 30 kişilik bir grup saldırdı.
Göstericilere yumurta atılmasını engellemek isteyen polisle saldırganlar arasında arbede yaşandı. Olayda yaralanan iki polis hastaneye kaldırıldı.
Saldırganları biber gazı sıkarak dağıtan polis bazı kişileri gözaltına aldı. Saldırganlar LGBTi bayrağını ateşe verdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------
////TV KAYDI
Yaşanan arbede
Bayrağın yakılması
Saldırı anları
Polis müdahalesi
Yaralanan polis