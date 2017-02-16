Ukrayna'da enerji alanında olağanüstü önlemler devrede

Ukrayna’da yaşanan enerji krizi sonrası bu alanda “olağanüstü önlemler” alınması kararlaştırıldı. Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, elektrik enerjisi alanında geçici olarak olağanüstü önlemlerin uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. Ülkenin doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden bölgelerden kömür sevkiyatının engellenmesi sonrası yaşanan aksaklıklar nedeniyle, Harkov, Denepropetrovsk, Kiev, Çernigov, Zaporoje, Çerkassı ve Summı illerinde bazı bölgelerde geçici elektrik kesintilerinin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu. Ukrayna ayrıca, ülkeden antrasit kömürünün ihracatına da yasak getirdi. Ukrayna Enerji ve Kömür Bakanı İgor Nasalik, olağanüstü önlemlerin bir ay sürdürülmesinin planlandığını açıkladı. Ukrayna hükumetinden daha önce yapılan açıklamada, olağanüstü önlemlerin “olağanüstü hal” anlamına gelmediği belirtilmişti. Ukrayna’nın yeraltı kaynaklarının çoğunun bulunduğu Donbass bölgesinden ülkenin geri kalanına kömür sevkiyatı, bir grup muhalif milletvekili, asker ve Yüksek Mahkeme temsilcisinin bazı demir yollarını bloke etmesi nedeniyle 20 günü aşkın süredir yapılamıyor.