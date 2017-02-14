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Ukrayna'da elektrik krizi: Olağanüstü hal ilan edilebilir

Ukrayna, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbass bölgesinden kömür sevkiyatının durması sonrası ciddi bir enerji krizinin eşiğine geldi. Ukrayna’da Donetsk ve Lugansk bölgelerinden ülkenin geri kalanına...

Ukrayna'da elektrik krizi: Olağanüstü hal ilan edilebilir
Ukrayna, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donbass bölgesinden kömür sevkiyatının durması sonrası ciddi bir enerji krizinin eşiğine geldi.

Ukrayna’da Donetsk ve Lugansk bölgelerinden ülkenin geri kalanına antrasit kömürünün sevkiyatının durması, elektrik santrallerinde de yalnızca 40 günlük ihtiyacı karşılayacak kadar kömür stoku kalması hükümeti harekete geçirdi.

Ukrayna Enerji ve Kömür Bakanlığı, elektrik enerjisinde yaşanan sorunlardan dolayı ülkede enerji sektöründe bir ay süreliğine olağanüstü hal ilan edilmesini teklif etti. Hükümetin tasarıyı onaylaması halinde, nükleer santrallerde ve elektrik santrallerinde kömür üretiminin yüzde 20 artırılması, diğer alanlarda ise sınırlandırılması bekleniyor.

Ukrayna’nın yeraltı kaynaklarının çoğunun bulunduğu Donbass bölgesinden ülkenin geri kalanına kömür sevkiyatı, bir grup milletvekili, asker ve Yüksek Mahkeme temsilcisinin bazı demir yollarını bloke etmesi nedeniyle yaklaşık 20 gündür yapılamıyor.

Hükümet yetkilileri, Kiev yönetiminin, tek taraflı bağımsızlığını ilan eden “ayrılıkçı” bölgeden kömür satın almaya son vermesi halinde pahalı ithal kömüre yönelmesi gerekeceğini ve bunun kamu bütçesi için ciddi yük oluşturacağını söylüyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Gennadiy Zubko, “işgal altındaki” bölgelerden kömür sevkiyatının durması nedeniyle Harkov, Dnepropetrovsk, Kiev, Çernigov, Zaporoje, Summi ve Çerkassı illerinde elekrik kesintisi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

 

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